Mauna kea tech : Transfert sur Euronext Growth le 8 août

(CercleFinance.com) - Mauna Kea Technologies annonce que le transfert de la cotation de ses actions ordinaires du marché réglementé d'Euronext Paris (compartiment C) vers le système multilatéral de négociations Euronext Growth Paris sera effectif le 8 août.



La demande d'admission des actions sur Euronext Growth Paris, dont le projet a été autorisé par l'AG des actionnaires réunie le 2 juin, a été approuvée par le Comité des admissions d'Euronext réunie le 3 août.



Ce transfert devrait simplifier le fonctionnement de la société de technologies médicales et diminuer les coûts relatifs à sa cotation, tout en lui permettant de continuer à bénéficier des attraits des marchés financiers.



