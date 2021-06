Mauna kea tech : Oddo reste à 'surperformance'

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo BHF maintient son opinion 'surperformance' et son objectif de cours de 2,5 euros sur Mauna Kea, au lendemain de l'annonce d'une publication positive dans le journal scientifique Thorax pour l'utilisation de Cellvizio dans le diagnostic du cancer du poumon.



'Avec une publication qui valide à nouveau leur technologie, Mauna Kea renforce son positionnement en pneumologie. Cette étude confirme selon nous l'intérêt de Cellvizio dans le diagnostic en temps réel', commente l'analyste.



Rappelant que Johnson & Johnson était entré au capital de Mauna Kea fin 2019, le bureau d'études pense que 'cette publication consolide la position de J&J qui pourrait petit à petit renforcer sa position dans la société'.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.