Mauna kea tech : Levée de fonds réservée à deux investisseurs

(CercleFinance.com) - Mauna Kea Technologies annonce une augmentation de capital réservée à deux investisseurs, pour un montant total d'environ 12,5 millions d'euros, opération qui permet à la société de sécuriser son financement jusqu'à la fin du troisième trimestre 2022.



Johnson & Johnson Innovation et Armistice Master Fund Ltd se sont ainsi engagés à souscrire globalement à 2.272.709 ABSA, chaque ABSA étant composée de cinq actions ordinaires et de BSA, et chaque BSA donnant le droit d'acheter une action ordinaire.



Mauna Kea envisage d'utiliser le produit net de l'offre, soit environ 11,5 millions d'euros, pour financer le développement de sa plateforme Cellvizio, poursuivre les études cliniques et intensifier les efforts commerciaux et de marketing aux États-Unis.



