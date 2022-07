Mauna kea tech : Len repli après des résultats en demi-teinte

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Mauna Kea recule en Bourse ce vendredi suite à la publication d'un point d'activité faisant ressortir des ventes en baisse au deuxième trimestre pour le fabricant de dispositifs médicaux.



L'action du spécialiste français de l'imagerie cellulaire in vivo en temps réel perd actuellement 3,7%.



Après un premier trimestre en hausse (+20% en rythme annuel), les ventes du deuxième trimestre se sont repliées de 13% d'une année sur l'autre pour

atteindre 1,5 million d'euros.



Sur l'ensemble du premier semestre, les ventes affichent néanmoins une petite augmentation de 2%, à 3,4 millions d'euros.



L'entreprise souligne notamment que ses ventes réalisées aux Etats-Unis ont bien progressé au cours du premier semestre, avec une augmentation de 35% par rapport à l'année dernière, et ce malgré une force de vente réduite.



Mauna Kea a mis au point une plateforme d'imagerie cellulaire qui permet aux médecins de visualiser l'évolution des maladies dans le temps.



Depuis le début de l'année, la valeur n'accuse qu'un repli limité de l'ordre de 4%.



