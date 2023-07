Mauna kea tech : La plateforme Cellvizio installée en Irlande

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Mauna Kea Technologies a annoncé mardi que sa plateforme d'imagerie cellulaire Cellvizio avait été installée à l'Université de Cork, un centre d'excellence mondial dans le domaine des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin (MICI).



Ce déploiement intervient alors que la Pr. Marietta Iacucci, qui a démontré la valeur clinique de l'analyse assistée par ordinateur des images avec marquage moléculaire et expression génique pour l'identification des biomarqueurs de réponse à la thérapie biologique chez les patients atteints de MICI, a récemment rejoint l'université.



Dans un communiqué, la scientifique dit vouloir continuer à approfondir les connaissances du centre grâce à la combinaison de technologies de pointe telles que l'IA, l'analyse multi-omique et le pCLE.



Il s'agit de la première installation de Cellvizio en Irlande à des fins cliniques.



