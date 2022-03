Mauna kea tech : Collaboration avec On Target Laboratories

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - L'action Mauna Kea est particulièrement recherchée mardi à la Bourse de Paris, où le spécialiste des dispositifs médicaux figure parmi les plus fortes hausses du marché après l'annonce d'une collaboration avec l'américain On Target Laboratories.



Vers 11h45, le titre s'adjuge près de 35% dans des volumes représentant déjà près de deux fois leur moyenne quotidienne des quatre dernière séances sur Euronext Paris. Au même moment, la place parisienne avance d'environ 1%.



L'inventeur du Cellvizio, une plateforme d'endomicroscopie laser, a annoncé ce matin une nouvelle collaboration de recherche clinique et de développement de produits avec On Target Laboratories, une société à l'origine d'une technologie permettant de cibler et d'illuminer le cancer pendant la chirurgie.



Il est prévu que cet accord de collaboration se concentre dans un premier temps sur la pneumologie interventionnelle et le cancer du poumon, avec la possibilité d'étendre cette collaboration à d'autres indications.



