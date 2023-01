Mastrad : Le pro des ustensiles de cuisines Mastrad se restructure et lance une augmentation de capital

(BFM Bourse) - Le groupe fait appel au marché pour assurer sa survie et étendre son horizon financier à plus d'un an. La société va également stopper l'exploitation directe de ses produits traditionnels.

En grande difficulté financière, avec une activité minée par les soucis logistiques et la crise du pouvoir d'achat des ménages, Mastrad prend des décisions radicales.

Le spécialiste des ustensiles de cuisine, tels que les sondes de cuisson, les moules, spatules ou autres cuillères avait prévenu en novembre qu'il devrait mener une augmentation de capital afin de reconstituer sa trésorerie à court terme.

Le groupe n'a pas trop tardé. Mastrad a en effet annoncé ce mercredi le lancement de cet appel au marché avec un montant cible de 4,33 millions d'euros, avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS). La parité est de 302 actions nouvelles pour 100 actions existantes. Ce qui signifie qu'un actionnaire existant et possédant 200 actions pourra utiliser son DPS pour souscrire de façon prioritaire à l'augmentation de capital à hauteur de 604 actions nouvelles.

Fait rare, les actions nouvelles - au nombre de 72,19 millions - seront émises à un prix unitaire (0,06 euro) qui représente non pas une décote - comme lors de la majorité des augmentations de capital - mais une prime par rapport au cours de clôture de mercredi. Ce à hauteur d'environ 58%, selon nos calculs. La société explique que la prime descend à 18,8% par rapport au cours moyen pondéré des 15 dernières séances précédent la réunion du conseil d'administration, le 23 janvier.

Recentrage de la société

Mastrad explique avoir reçu des engagements de souscriptions, à hauteur de 75% de l'émission envisagée, de la part du PDG, Mathieu Lion, et de fonds de la société de capital-investissement NexstStage, en partie sous la forme de compensations de créances, c'est-à-dire la conversion de dette en capital.

L'ouverture de la période de souscription des actions nouvelles débutera le 31 janvier et la date de règlement-livraison des actions nouvelles est prévue le 17 février, selon un calendrier indicatif.

La société estime le produit net de cet appel au marché à 3,2 millions d'euros dans le cas où elle ne lèverait que 75% du montant envisagé (c'est-à-dire les engagements déjà reçus) et 4,29 millions d'euros si elle atteint les 100%.

En sus de cette augmentation de capital, Mastrad a également décidé de ne plus exploiter en propre son activité de produits traditionnels – c'est-à-dire non électroniques - dont les revenus ont chuté de 43% sur le semestre clos le 31 décembre, représentant 54% des ventes totales.

"Afin d’endiguer les pertes récurrentes générées par les ventes de produits traditionnels (non électroniques), le groupe souhaite ne plus opérer directement ce pan d’activité et en confier l’exploitation sous licence à une société tierce, contrôlée et dirigée par l’actuel directeur général délégué du groupe", Thibault Houelleu, a expliqué l'entreprise.

Un horizon financier prolongé

L'entreprise a, dans cette optique, signé un accord de principe qui comprend plusieurs volets. La société va céder les stocks relatifs à cette activité de produits traditionnels tels qu'ils ressortiront d'un inventaire réalisé le 31 mars 2023. Cette cession donnera lieu à un paiement en trois échéances estimé à environ 900.000 euros au total. L'accord inclut aussi un contrat par lequel Mastrad percevra des redevances assises sur les futures ventes des produits cédés au titre notamment des redevances de marque, de droits d’auteurs et des royalties.

La filiale Orka SAS, dédiée au développement et à la distribution des sondes connectées, deviendra la seule entité opérationnelle de l'entreprise. Mastrad explique que cette société a, lors des exercices clos au 30 juin 2020, 2021 et 2022 à chaque fois publié un excédent brut d'exploitation supérieur à 22% du chiffre d'affaires et un résultat net dépassant 16% des revenus.

Au final, la société indique que ces opérations lui permettront de reporter son horizon de trésorerie à plus de douze mois, même dans le cas où son augmentation de capital serait souscrite à seulement 75% du montant visé. Avant ces opérations, cet horizon était limité à février prochain…

A la Bourse de Paris, l'action Mastrad bondit de 59,37% à 0,06 euro pile en réaction à ces informations.

