Mastercard : Va lancer la carte True Name en Europe

(CercleFinance.com) - Le groupe Mastercard annonce ce jeudi s'engager à lancer la carte True Name en Europe, une carte qui a pour ambition de 'refléter la véritable identité des personnes trans et non binaire'.



'Pour beaucoup de personnes dans le monde, l'identité imprimée sur leurs cartes de paiement ne reflète pas qui elles sont vraiment. Pour les personnes trans et non binaires notamment, le nom sur leur carte peut être source de vulnérabilité et de gêne, ne leur laissant pour seul choix celui de changer de nom, un processus juridique long et complexe. True Name de Mastercard a été conçu pour y remédier, améliorant l'expérience d'achat du quotidien en leur offrant la possibilité de faire apparaître le nom de leur choix sur leur carte', explique le groupe.



