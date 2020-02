Mastercard : Un centre pour lutter contre la cybercriminalité

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Mastercard annonce le développement de son premier Centre européen de cyber-résilience. Ce centre de sécurité physique et cybernétique favorisera la coopération entre secteurs public et privé, mais aussi avec les organismes de réglementation, pour améliorer la résilience du groupe sur ce continent.



Ce centre est le premier investissement de ce genre réalisé par le groupe en dehors d'Amérique du Nord.



' Le Centre européen de cyber-résilience Mastercard travaillera avec plusieurs centres nationaux de veille cybernétique, ainsi que des groupes industriels, des organismes en charge de l'application des lois et des banques centrales de toute l'Europe (BCE, ECCFI, Europol, FS-ISAC, Interpol, NBB et les centres britanniques NCA et NCSC) pour prévenir et lutter contre la cybercriminalité internationale et les menaces à la sécurité en général ' indique le groupe.



