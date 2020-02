Mastercard : SumUp annonce un partenariat pour une carte pro

(CercleFinance.com) - La fintech SumUp annonce ce jour le lancement de sa première carte destinée à la gestion des paiements professionnels, en partenariat avec Mastercard.



'Cette carte permettra aux commerçants, artisans et autres indépendants d'accéder à leurs fonds, de surveiller attentivement leurs finances, et d'effectuer des paiements professionnels essentiels de façon simple et rapide', explique SumUp.





