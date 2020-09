Mastercard : Poursuit de développement de la carte PayPal

(CercleFinance.com) - PayPal et Mastercard annoncent poursuivre le développement international de la carte PayPal Business Debit Mastercard.



Cette carte permet aux petites entreprises d'avoir un accès instantané à leurs fonds disponibles PayPal et leur offre un cashback illimité de 0,5 % sur toutes leurs dépenses éligibles.



L'offre est désormais élargie à la France, l'Autriche, l'Irlande, l'Italie et l'Espagne en plus de l'Allemagne, du Royaume-Uni et des États-Unis.



A ce jour, 52 millions d'établissements acceptent la carte Mastercard à travers le monde.



