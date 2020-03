Mastercard : Partenariat renforcé avec bunq

(CercleFinance.com) - Mastercard et bunq annoncent le renforcement de leur partenariat, afin d'étendre, grâce au réseau international de Mastercard, la Green Card bunq -carte entrant dans une démarche écologique en plantant un arbre à chaque 100 euros dépensés- à 30 pays européens.



Depuis l'instauration de cette initiative, il y a quatre mois, bunq a d'ores et déjà planté plus de 100.000 arbres, ce qui représente une réduction de 30,8 millions kg d'émissions de CO2, soit l'équivalent de 32.560 vols Paris - New York.



Le projet Green Card contribue à la Priceless Planet Coalition, une plateforme Mastercard visant à fédérer les efforts en matière de développement durable et à réaliser des investissements qui ont du sens afin de préserver l'environnement.



