Mastercard : Partenariat étendu avec la fintech TransferWise

(CercleFinance.com) - Mastercard a annoncé jeudi qu'il allait étendre la portée de son partenariat avec la 'fintech' de transfert d'argent TransferWise.



L'accord vise à faciliter l'émission de cartes sur tous les marchés où Mastercard est accepté et où TransferWise est une entreprise agréée, explique le numéro deux mondial des cartes de paiement.



Mastercard s'était associée à la start-up londonienne créée en 2011 au moment du lancement de sa première carte de débit en Europe, en 2018.



TransferWise, qui compte Richard Branson et Max Levchin de PayPal parmi ses principaux actionnaires, a depuis lors émis plus d'un million de cartes Mastercard aux quatre coins du globe.



Plus de huit millions de personnes utilisent aujourd'hui TransferWise.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

