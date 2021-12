Mastercard : Partenariat avec Europol

(CercleFinance.com) - Mastercard Europe indique nouer un partenariat avec Europol, l'Agence européenne de répression criminelle, dans le cadre d'une collaboration visant à harmoniser leurs objectifs de lutte contre la cybercriminalité sur le continent européen.



'Les deux parties de cet accord travailleront main dans la main pour partager leurs connaissances et identifier les activités clés où leur coopération permettra de renforcer la cyber-résilience à l'échelle de la région', explique le groupe de solutions de paiement.



Mastercard Europe travaille par ailleurs en collaboration étroite avec la Banque nationale de Belgique, l'ECCFI (Agence d'enquête européenne sur la cybercriminalité et la fraude), la NCA (Agence britannique contre le crime) et le NCSC (Centre britannique de cybersécurité).



