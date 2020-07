Mastercard : Extension mondiale en vue pour Click to Pay

(CercleFinance.com) - American Express, Discover, Mastercard et Visa annoncent démarrer les préparations techniques pour étendre mondialement l'option de paiement en ligne Click to Pay, qui s'appuie sur la norme EMV Secure Remote Commerce, à de nouveaux pays.



Parmi les 14 pays en question, figurent notamment l'Arabie saoudite, l'Australie, le Brésil, le Canada, Hong Kong, le Mexique, le Royaume-Uni et Singapour, étant précisé que d'autres marchés suivront.



En octobre 2019, les quatre groupes avaient annoncé le lancement de cette solution universelle de paiement numérique aux États-Unis. Depuis, plus de 10.000 commerçants proposent désormais cette option à leurs clients.



