Mastercard : Acquisition de Finicity

(CercleFinance.com) - Mastercard fait part d'un accord pour l'acquisition de Finicity, un fournisseur nord-américain d'accès en temps réel à des données et des aperçus financiers, transaction soumise aux conditions usuelles et qui devrait être finalisée vers la fin de l'année.



Le groupe de solutions de paiement déboursera 825 millions de dollars pour cette acquisition, mais les actionnaires de Finicity pourront aussi recevoir jusqu'à 160 millions supplémentaires en cas d'atteinte d'objectifs de performance.



