Maroc telecom : Marge d'EBITDA améliorée au 1er semestre

(CercleFinance.com) - Maroc Telecom publie au titre du premier semestre 2020 un résultat net ajusté part du groupe de 3.006 millions de dirhams, en hausse de 1,5% à base comparable, et une marge d'EBITDA consolidée de 52,4%, en amélioration de 0,7 point à base comparable.



L'opérateur a réalisé un chiffre d'affaires de 18.323 millions de dirhams, en croissance de 2,7% (stable à base comparable), grâce au développement de la data mobile et des services mobile money à l'international, ainsi qu'à l'essor de la data fixe au Maroc.



Le groupe fait part d'une révision de ses perspectives 2020 à périmètre et change constants, anticipant un chiffre d'affaires et un EBITDA en légères baisses, ainsi que des CAPEX d'environ 10% du chiffre d'affaires, hors fréquences et licences.



