Manitou bf : Oddo confirme son conseil sur le titre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo maintient sa note de 'surperformance' sur Manitou, avec un objectif de cours inchangé de 40 euros.



'Contrairement à nos attentes, le léger supplément de chiffre d'affaires annoncé fin janvier (+18% vs guidance à +15%) n'a pas permis à la MOP courante (+120 pb à 6.6%) de dépasser la guidance des dirigeants (6.7%) du fait de l'accélération des effets de l'inflation en fin d'année', note le broker



Par conséquent, la forte croissance du CA attendue cette année (les communiqués évoquaient une hausse supérieure à 20%) ne permet pas d'envisager une progression de la MOP courante, annoncée stable.



Oddo maintient toutefois ses prévisions de résultats sur les prochains exercices, tout en notant que les résultats pour 2022 apparaissent 'optimistes'.



'Si les incertitudes macro augmentent avec l'Ukraine, la chute ces derniers mois des cours de l'acier constitue une bonne nouvelle', conclut l'analyste.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.