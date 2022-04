Manitou bf : Confirme ses prévisions de CA 2022

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le groupe réalise un chiffre d'affaires de 450 ME au 1er trimestre 2022, en baisse de 4 % par rapport au 1er trimestre 2021. ' Ce retrait est la conséquence directe de la vague de la crise sanitaire du début d'année et des difficultés d'approvisionnement en composants qui ont ralenti les livraisons de produits finis ' indique Michel Denis, Directeur général.



Avec un chiffre d'affaires trimestriel de 355 ME, la Division Produits enregistre une baisse de 9 % (-10 % à taux de change et périmètre constants) par rapport au 1er trimestre 2021. La Division Services et Solutions (S&S) affiche une progression de 15 % de son chiffre d'affaires (+13 % à taux de change et périmètre constants).



Le carnet de commandes est de 3 274 ME à fin du 1er trimestre 2022 (contre 1 344 ME au 1er trimestre 2021).



Le groupe confirme l'anticipation d'un chiffre d'affaires 2022 en progression de plus de 20% par rapport à 2021 mais suspend la guidance de marge opérationnelle en l'absence de visibilité sur les conséquences du conflit ukrainien.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.