Manitou bf : Acquisition de 82% d'easyLi

(CercleFinance.com) - Manitou annonce sa prise de participation à hauteur de 82% dans easyLi, spécialiste de la conception et la production de batteries lithium-ion, opération stratégique qui lui permet de se doter de compétences spécifiques dans le cadre de sa transition énergétique.



easyLi fabrique et assure la maintenance de systèmes batteries Lithium-ion dédiés à des solutions de mobilité électrique et de stockage d'énergie stationnaire. Elle compte 25 collaborateurs et est basée sur la zone d'activité de Poitiers-Futuroscope.



'Nous allons pouvoir étudier de manière profonde les interactions machines-batteries en internalisant cette expertise, et ainsi continuer de réduire le coût total de possession pour nos utilisateurs', souligne Michel Denis, le directeur général de Manitou.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel