Maisons du monde : Nouveau repli des ventes de meubles chez Maisons du Monde, qui change de dirigeant

(BFM Bourse) - Le spécialiste des meubles et de la décoration d'intérieur va remplacer en mars Julie Walbaum par François Melchior de Polignac. Au quatrième trimestre, les ventes ont encore baissé de 3% sur un an.

La chute de l'activité se poursuit pour Maisons du Monde. Le spécialiste des meubles et de la décoration d'intérieur a annoncé mercredi soir un nouveau repli de ses ventes au quatrième trimestre, de 3% par rapport à la même période de 2021, à 358 millions d'euros.

"L’environnement du commerce de détail est resté difficile et marqué par l’incertitude au dernier trimestre 2022, dans le contexte d’une inflation soutenue et d’une confiance des consommateurs au plus bas", a expliqué l'entreprise. TP ICAP Midcap souligne néanmoins que ce repli s'avère en ligne avec ses attentes.

Passation de pouvoir le 15 mars

Si les ventes en ligne ont retrouvé le chemin de la croissance avec une progression de 5,3% sur un an, celles réalisées dans les magasins du groupe sont restées en retrait (-5,2% sur un an). "Le trafic en magasin s’est amélioré sur le trimestre même s’il est resté négatif par rapport à quatrième trimestre 2021, à -6% contre -9% au troisième trimestre. En France, il a été pénalisé par la pénurie de carburants en octobre 2022, avant de s’améliorer en décembre grâce à la saison des fêtes", a développé l'entreprise.

Sur l'ensemble de l'année 2022, Maison du Monde accuse une baisse de ses ventes de 5,1% à 1,24 milliard d'euros.

Mais la surprise réservée par l'entreprise reste l'annonce de son changement de direction. La directrice générale, Julie Walbaum, en poste depuis 2018, voit son mandat expirer le 15 mars. A cette date, le conseil d'administration a choisi de nommer François-Melchior de Polignac pour lui succéder. Ce dernier a déjà rejoint le groupe en tant que directeur général délégué pour assurer une transition "bonne et efficace", selon les termes du communiqué de l'entreprise.

Un CV "solide"

François-Melchior de Polignac a débuté sa carrière chez L'Oréal mais a surtout gagné ses galons chez Carrefour depuis l'année 2000. Diplômé de HEC, il a occupé divers postes chez le groupe de grande distribution. Le dirigeant a notamment piloté un programme de transformation permettant de réaliser des économies de plus de 2 milliards d'euros. Depuis 2020, il était directeur général et directeur exécutif de zone en charges de la Pologne, la Belgique et la Roumanie, trois pays où il avait précédemment occupé d'autres fonctions.

Pour TP ICAP Midcap la décision de changer la direction générale "fait probablement suite à la perte de confiance des investisseurs concernant la communication du groupe après le dernier profit warning [avertissement sur résultats, NDLR]" du groupe.

Si le bureau d'études juge "solide" le CV du futur directeur général, il prévient que la décision de Maisons du Monde "est à double tranchant". "Nous appréciions la stratégie digitale de Madame Walbaum. De plus, l’arrivée d’un nouveau DG entraine généralement des perturbations au sein du groupe laissant peu de place à un redressement à court terme", souligne TP ICAP Midcap. L'intermédiaire financier a maintenu son conseil à "conserver" et dit attendre plus de détail sur la vision stratégique de François-Melchior de Polignac.

A la Bourse de Paris, le marché préfère sanctionner l'action Maisons du Monde. Vers 16h35, le titre perd 4,2%.

Julien Marion - ©2023 BFM Bourse