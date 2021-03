Maisons du monde : Majorelle Investments dépasse les 10%

(CercleFinance.com) - Majorelle Investments a déclaré à l'AMF avoir dépassé, le 3 mars, les seuils de 10% du capital et des droits de vote de Maisons du Monde et détenir 10,003% du capital et des droits de vote, suite à une acquisition d'actions sur le marché.



Pour rappel, Majorelle Investments est contrôlée conjointement par Gabriel Naouri et Daniel Kretinsky par l'intermédiaire de MiCasa SAS et de la société tchèque EP Corporate Group qu'ils contrôlent respectivement.



