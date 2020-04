Maisons du monde : 2 administrateurs seront proposés en AGA

(CercleFinance.com) - Maisons du Monde annonce ce matin que son Conseil d'administration recommandera à l'Assemblée générale des actionnaires 2020 la nomination de Thierry Falque-Pierrotin et de Laure Hauseux en tant qu'administrateurs indépendants.



'Thierry et Laure apportent une connaissance du secteur de la distribution et une expertise fonctionnelle fortes, et leur vision stratégique sera un atout pour la croissance future de Maisons du Monde', juge le groupe.



