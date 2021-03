Maisons du monde : La montée de Majorelle au capital de Maisons du Monde soutient le cours

(BFM Bourse) - Soutenu dans la foulée de l'annonce d'une activité commerciale en 2020 supérieure aux attentes, le titre Maisons du Monde connaît une nouvelle accélération à l'annonce d'un renforcement de Majorelle Investments au capital.

L'appréciation du cours de Maisons du Monde entamée cette semaine, dans le sillage de la publication du chiffre d'affaires annuel du distributeur de meubles et d'objets de décoration, se poursuit jeudi après un franchissement de seuil remarqué.

La société holding luxembourgeoise Majorelle Investments, co-détenue par Gabriel Naouri (fils aîné du patron de Casino, Jean-Charles) et par l'homme d'affaires tchèque Daniel Křetínský (par ailleurs actionnaire minoritaire de Casino), a fait savoir à l'Autorité des marchés financiers qu'elle avait franchi en hausse mercredi le seuil de 10% du capital de Maisons du Monde par suite d'une acquisition de titres sur le marché. À ce jour, Majorelle détenait précisément 4.525.691 actions du groupe de distribution spécialisé, soit 10,003% du capital. Soit un doublement par rapport au niveau de sa participation jusqu'alors.

Dans un communiqué de presse, Majorelle Investments a indiqué qu'elle comptait "continuer à accompagner la stratégie de transformation et de croissance de Maisons du Monde à travers un dialogue actif et productif avec le conseil d'administration et la direction de la société comme elle le fait depuis juillet 2020".

"Nous sommes ravis de confirmer notre confiance dans la pertinence et la performance du business model de Maisons du Monde, qui a démontré sa grande flexibilité et sa résilience lors de la crise du Covid. L'entreprise a su se placer au cœur des tendances structurelles du «home sweet home» et du «home office», tout en renforçant son leadership digital avec le lancement de sa marketplace qui développe encore le positionnement accessible et ambitieux de la marque. Cette approche unique sera à la base de bien d'autres développements, tant en France qu'à l'étranger", a souligné Gabriel Naouri. "Forts de notre expertise internationale des marketplaces et de la vente au détail, nous continuerons d'accompagner le management dans sa stratégie de transformation et d'innovation permanente", a-t-il ajouté.

Majorelle note qu'à ce niveau de détention, la holding a la possibilité de demander la nomination d'un ou plusieurs membres au conseil d'administration de Maisons du Monde, sans préciser si elle compte le faire dans l'immédiat.

En Bourse, l'action Maisons du Monde accélérait de 8% à 17,28 euros vers 11h, un sommet de près de deux mois correspondant à une capitalisation de 786 millions d'euros. Depuis le début de la semaine, la progression atteint près de 16%.

Guillaume Bayre - ©2021 BFM Bourse