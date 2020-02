Lysogene : Trésorerie à 26,5 millions d'euros à fin 2019

(CercleFinance.com) - Lysogene annonce qu'au 31 décembre, la trésorerie et équivalents de trésorerie s'élevaient à 26,5 millions d'euros (contre 29,1 millions d'euros au 30 septembre 2019), position 'en ligne avec les attentes' de la société biopharmaceutique.



Ce montant inclut les paiements effectués par Sarepta Therapeutics en 2019 relatifs au paiement d'étape et au remboursement des frais de développement liés au traitement du premier patient dans l'étude clinique de phase 2/3 évaluant LYS-SAF302 dans la MPS IIIA.



Par ailleurs, sur l'année 2019 et en application de la norme IFRS 15, Lysogene a reconnu un chiffre d'affaires de 12 millions d'euros sur le contrat de collaboration et de licence conclu avec Sarepta Therapeutics en octobre 2018.



