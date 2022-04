Lysogene : Porté par des résultats précliniques positifs

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - L'action Lysogene est soutenue jeudi en Bourse de Paris par la présentation de résultats précliniques préliminaires positifs dans le traitement du syndrome de l'X fragile, une maladie génétique rare.



La société biopharmaceutique indique qu'un article publié dans la revue scientifique EMBO Molecular Medicine démontre que la diacylglycérol kinase (DGKk), une cible ARNm, délivrée par vecteur viral adéno-associé (AAV) permet une correction à long-terme des syndromes de l'X fragile observés dans les modèle d'expérimentation animale.



Le syndrome de l'X fragile est une maladie qui affecte environ un garçon sur 4.000 à 5.000 et une fille sur 8.000, à l'origine de dommages sur le fonctionnement du système nerveux ainsi qu'une variété de troubles sérieux de la cognition et du comportement.



Le titre progressait de 5,6% vers 11h45 après cette annonce, alors que son indice sectoriel de référence en Europe recule de 0,2%.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.