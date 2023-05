Lysogene : Placé en liquidation et retiré de la cote

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - La société biopharmaceutique Lysogene, en difficulté financière depuis plusieurs mois, a annoncé avoir été placée en procédure de liquidation judiciaire par le Tribunal de Commerce de Nanterre.



L'entreprise, qui faisait déjà l'objet d'un redressement judiciaire, informe que la cotation de ses actions, qui était suspendue depuis début janvier, ne reprendra pas et qu'une demande de radiation de la cote sera effectuée prochainement auprès d'Euronext.



A la suite de l'échec de son étude de Phase II/III sur sa thérapie génique dans la MPS IIIA, une maladie neurodégénérative récessive rare, la société s'était trouvée à court de trésorerie et aucun repreneur ne s'était manifesté.



Introduite à un prix unitaire 6,80 euros par action en 2017, l'action moins de 0,3 euro lors des derniers échanges.



