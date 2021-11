Lysogene : Bpifrance accorde à Lysogene une enveloppe de 4,3 millions d'euros

(CercleFinance.com) - La société biopharmaceutique Lysogene annonce avoir obtenu un financement non dilutif de 4,3 millions d'euros de la part de Bpifrance, constitué d'un prêt Innovation R&D de trois millions et d'une avance récupérable de 1,3 million.



Le prêt innovation R&D, intégralement débloqué à la signature du contrat et amorti sur cinq ans à partir de 2024, est destiné à financer l'étude clinique du candidat médicament LYS-GM101 dans le traitement de la gangliosidose à GM1.



L'avance récupérable est versée en deux tranches, dont 0,9 million d'euros à la signature du contrat et 0,4 million en 2024, et remboursable sur cinq ans à partir de 2025. Elle vise à préparer les études précliniques de LYS-FXS01 dans le syndrome de l'X fragile.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel