LYFT W 55S OPEN SOC : Cap haussier maintenu

(BFM Bourse) - LYFT Inc constituera ce jour le sous-jacent de notre conseil sur le produit dérivé à destination des investisseurs les plus actifs.

L’outil sélectionné est le warrant Call 62P1S émis par SOCIETE GENERALE, de prix d’exercice 55 $ et d’échéance courte au 19/03/2021. L'effet de levier est proche de 6.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Depuis la formation de deux gaps haussiers amples et rapprochés, les 04 et 09 novembre, l'inversion de polarité s'est affirmée puis confirmée, notamment au regard des volumes de transactions, de la forme des consolidations et du soutien de la moyenne mobile courte à 20 jours (en bleu foncé). Sans aucun signe d'essoufflement de ce nouveau trend, l'avis restera positif sur le sous-jacent.

PREVISION

Dans ce contexte, les investisseurs les plus actifs miseront sur ce scénario haussier en se positionnant sur le warrant Call, émis par SOCIETE GENERALE et de code mnemonique 62P1S, sur LYFT Inc, à 0.310 €.

Ils prendront leurs bénéfices lorsque le sous-jacent atteindra les 54.990 $ ou limiteront leurs pertes en vendant le warrant en cas de rupture des 46.970 $.

Le conseil WARRANT Achat à 0.31 € CALL Objectif : 54.990 € Stop : 46.970 € Mnemo : 62P1S Emetteur : SOCIETE GENERALE Strike : 55.00 € Echéance : 19/03/2021

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime