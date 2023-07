Lvmh : Vers une introduction en Bourse de Birkenstock?

(BFM Bourse) - Un fonds d'investissement établi par Catterton, LVMH et Groupe Arnault étudie ses options stratégiques pour la célèbre marque de sandales, parmi lesquelles une potentielle introduction en Bourse, rapporte Bloomberg.

Les investisseurs pourront-ils bientôt acheter des actions Birkenstock? Selon Bloomberg, qui cite des sources proches du dossier, le fonds de capital-investissement L Catterton, qui détient la célèbre marque allemande de sandales, évalue ses options stratégiques sur la société, parmi lesquelles figurent une introduction en Bourse.

Cette dernière possibilité valoriserait le groupe allemand à plus de 6 milliards de dollars, selon les sources de l'agence américaine. L Catterton travaillerait avec Goldman Sachs et JPMorgan comme banques conseils, et l'introduction en Bourse pourrait avoir lieu cette année ou l'année prochaine aux Etats-Unis, poursuit Bloomberg.

Les délibérations sont en cours et L. Catterton pourrait décider de ne pas conclure de transaction, ont ajouté les personnes au fait du dossier sondées par l'agence.

Contactés par Bloomberg, L Catterton, Birkenstock, JPMorgan et Goldman Sachs n'ont pas fait de commentaire.

Un fonds soutenu par LVMH

L Catterton est un fond centré sur les biens de consommations, fruit de l'union entre la société d'investissement Catterton, le groupe de Luxe LVMH et Groupe Arnault, la holding de Bernard Arnault, PDG et actionnaire principal de LVMH via sa famille.

L Catterton avait, avec le soutien de Financière Agache, société d'investissement de la famille Arnault, racheté en 2021 Birkenstock en acquérant une participation majoritaire. Le prix n'avait alors pas été communiqué mais Bloomberg évoque une valorisation d'entreprises de 4,9 milliards de dollars. Les frères Birkenstock ont conservé une participation dans la société, toujours selon l'agence.

L Catterton gère actuellement environ 33 milliards de dollars de participations et a récemment vendu sa mise dans Pinarello, une marque italienne de vélos haut de gamme.

En février 2022, le Wall Street Journal rapportait que L Catterton envisageait de s'introduire elle-même en Bourse à l'été de cette même année. Et dès juillet 2021, Reuters faisait état d'informations allant dans ce sens, expliquant que L Catterton songeait à une cotation ou à fusionner avec un SPAC, une société sans activité opérationnelle qui lève des fonds en Bourse avec pour seul objectif de racheter une ou plusieurs entreprises.

Ces informations de presse survenaient alors que le marché avait énormément d'appétit en Bourse pour les sociétés de capital-investissement. Le succès de l'introduction en Bourse en septembre 2021 à Paris d'Antin Infrastructure Partners, spécialisée dans les infrastructures, l'avait parfaitement illustré. Depuis le cours d'Antin a souffert, avec une baisse de plus de 40% sur un an.

Julien Marion - ©2023 BFM Bourse