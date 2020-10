Lvmh : Revenus meilleurs qu'attendus, Oddo relève sa cible

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Les revenus de LVMH au 3e trimestre ont créé la surprise : ils s'élèvent à 11,9 milliards d'euros, en baisse de 7%, alors que les prévisions tablaient sur une chute de 9%, voire de 12%. Cette performance est due à la division mode et maroquinerie, en croissance de 12% sur le trimestre.



En revanche, ' le reste est sans vraie surprise ', estime Oddo, citant le recul de la division Montres et joaillerie (-14%), de Parfums et cosmétiques (-16%), ou encore Distribution sélective (Séphora, DFS et Bon Marché, à -29%).

Oddo note toutefois un ' phénomène de rattrapage cet été dans l'ensemble de l'Occident au niveau des demandes locales '.



Dans ce contexte, Oddo maintient sa recommandation d'achat sur le titre et augmente son objectif de cours à 437 euros, contre 427 euros précédemment.





Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.