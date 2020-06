Lvmh : Oddo confirme son conseil sur le titre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Tiffany a publié mardi les résultats pour son 1er trimestre. ' Quoiqu'en dessous des attentes au niveau du résultat net, les chiffres ne paraissent pas si surprenants eu égard au contexte ' estime Oddo.



Suite à cette annonce, Oddo confirme son conseil à l'achat sur LVMH et son objectif de cours de 352 E.



' Le groupe Tiffany a renégocié les covenants sur sa dette au 8 juin (la veille de la publication) et dispose maintenant, selon son management, d'une marge de manoeuvre suffisante pour continuer à les respecter à l'avenir ' indique Oddo.



Le bureau d'analyses indique que des récents commentaires de presse suggéraient qu'un non-respect de ces covenants aurait pu donner lieu à une remise en cause de la fusion projetée par LVMH.



Oddo estime que l'acquisition par LVMH reste le scénario le plus probable. ' Nous n'entrevoyons pas d'éléments dans cette publication conduisant à penser que LVMH aurait plus matière à remettre en cause l'acquisition si telle était sa volonté, elle nous paraît toujours le scénario le plus probable ' rajoute Oddo.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur LVMH en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok