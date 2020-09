Lvmh : Oddo confirme son conseil à l'achat et son objectif

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - LVMH a indiqué hier que la réalisation de la transaction de rachat de Tiffany ne semblait plus possible ' en l'état ' à ce stade d'un point de vue juridique.



' Tiffany l'a saisi d'une demande de nouvelle prolongation du délai du 24 novembre au 31 décembre (délai visiblement nécessaire pour obtenir l'accord des autorités de la concurrence devant encore statuer) alors que le gouvernement français lui a demandé de ne pas conclure la transaction avant le 6 janvier 2021 en raison du litige fiscal l'opposant aux Etats-Unis ' indique Oddo.



' Selon LVMH, la demande du gouvernement français rend impossible la conclusion de l'opération dans les délais impartis ou allégués (dans la nouvelle demande de Tiffany) rajoute le bureau d'analyses.



Oddo souligne qu'il n'était pas prévu de prorogation supplémentaire au-delà du 24 novembre dans le contrat initial (en l'absence des autorisations nécessaires, le deal devenait caduc à cette date).



Tiffany va porter l'affaire devant une cour du Delaware pour forcer LVMH à conclure la transaction initialement convenue.



' LVMH lui a en outre notifié qu'au-delà de la lettre du gouvernement français, la société pouvait invoquer la survenance d'un effet significatif adverse (MAE) et des manquements à ses obligations de la part de Tiffany pour renoncer à conclure la transaction ' indique l'analyste.



' Tiffany indique, en outre, qu'elle estime dans sa plainte que LVMH est directement responsable du retard dans l'obtention des autorisations, ce qui constitue selon elle un manquement à ses obligations '.



Oddo estime qu'un renoncement définitif à Tiffany ne serait pas une mauvaise nouvelle. ' Quant à l'éventuel coût du renoncement (dédommagement conséquent ?), hypothétique à ce jour, il ne nous paraît pas devoir avoir des conséquences durables sur le titre eu égard au rapport de taille entre les deux entités (Valeur d'entreprise LVMH > 200 MdE, deal Tiffany à c 15 MdE) '.



Suite à cette nouvelle, Oddo confirme son conseil à l'achat et son objectif de 352 E.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur LVMH en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok