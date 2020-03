Lvmh : LVMH mobilise sa branche cosmétique pour produire gratuitement du gel contre le coronavirus

(CercleFinance.com) - LVMH annonce une mobilisation des capacités de production de sa branche parfums et cosmétiques pour fabriquer et offrir aux pouvoirs publics des quantités importantes de gel hydroalcoolique, pour faire face au risque de pénurie constaté en France.



Ces gels seront livrés gracieusement aux autorités sanitaires françaises, prioritairement, dès ce lundi, à l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris. 'Cet engagement de LVMH sera maintenu le temps nécessaire, en lien avec les autorités sanitaires', indique le géant du luxe.



