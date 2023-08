Lvmh : Les célèbres Birkenstock portées par Barbie en Bourse après l'été?

(BFM Bourse) - Portées par Margot Robbie dans le film Barbie, les sandales Birkenstock pourraient entrer en Bourse dès le mois de septembre, rapportent plusieurs sources.

Birkenstock pourrait faire ses premiers pas sur les marchés financiers après l'été. Le fonds d'investissement L Catterton, associé à LVMH, envisage d'introduire en Bourse la célèbre marque allemande de sandales dès le mois de septembre à New York, rapporte le Financial Times.

Déjà évoqué dans les médias début juillet, l'avenir en Bourse de la célèbre marque allemande de sandales se précise donc un peu plus... Tout comme la valorisation de Birkenstock qui devrait atteindre 8 milliards de dollars, rapporte le média financier.

De son côté Bloomberg avance un chiffre plus élevé avec une valorisation de 10 milliards de dollars. "Une sortie à ce niveau d'évaluation représenterait un rendement exceptionnel pour la société de capital-investissement", souligne le Financial Times.

Une cote au plus haut

Il faut dire que la cote de popularité des Birkenstock est au plus haut. Débarrassées de leur image vieillotte, ces sandales ont retrouvé une seconde jeunesse. La marque a collaboré avec des grands noms du luxe tels que Dior, Valentino ou Givenchy.

Dernière opération marketing et non des moindres, Birkenstock apparait dans le film à succès de cet été, Barbie. Les tenues portées par l'actrice Margot Robbie sont devenues des pièces iconiques de mode dont le modèle Arizona en cuir velours de couleur Light Rose de la marque Birkenstock.

"Le timing de ce placement de produit n'aurait pas pu être plus parfait: il ne profite pas seulement de l'engouement marketing autour du blockbuster de cet été. Il attire également à nouveau l'attention sur le fabricant allemand de chaussures juste avant son entrée en Bourse prévue aux États-Unis", rapporte de son côté le quotidien économique allemand Hand

Rappelons, que L Catterton est un fonds centré sur les biens de consommation, fruit de l'union entre la société d'investissement Catterton, le groupe de Luxe LVMH et Groupe Arnault, la holding de Bernard Arnault, PDG et actionnaire principal de LVMH via sa famille.

Ce fonds avait pris une part majoritaire en 2021 dans Birkenstock avec le soutien de Financière Agache, la société d'investissement de la famille Arnault. Le prix n'avait alors pas été communiqué mais Bloomberg évoquait de son côté une valorisation d'entreprise de 4,9 milliards de dollars. Les frères Birkenstock ont pour leur part conservé une participation dans la société, toujours selon l'agence.

