Lvmh : Le groupe de luxe LVMH entre dans le top 10 mondial de la Bourse

(BFM Bourse) - La société aux 75 maisons a fait son entrée dans le top 10 des plus grandes capitalisations boursières au monde. Ce grâce à la poursuite d'une croissance vertigineuse et à son modèle économique très attractif.

Cela semblait inéluctable au vu son irrésistible ascension boursière. Le groupe de luxe LVMH, première capitalisation européenne et française, est entrée dans le top 10 des plus importantes capitalisations boursières (la valeur totale en Bourse des actions d'une société) au monde, selon un classement effectué par Bloomberg jeudi soir.

La capitalisation de la société dirigée par Bernard Arnault s'élève à 447,375 milliards d'euros, le groupe évoluant ce vendredi sur des plus hauts historiques, en hausse de 0,8% en début d'après-midi, après avoir gagné 5,7% la veille. Rapportée en dollar, cette capitalisation monte à 494 milliards de dollars, contre 490 milliards de dollars pour le groupe de santé américain UnitedHealthGroup, que LVMH a dépassé d'une courte tête.

Encore du potentiel pour grimper?

Rappelons que ce classement est dominé par Apple (2.620 milliards de dollars), devant Microsoft (2.160 milliards) et la major pétrolière saoudienne Saudi Aramco (1.925 milliards de dollars). LVMH a encore du chemin à parcourir pour grimper plus haut dans la hiérarchie et dépasser Meta, la maison-mère de Facebook, avec ses 571 milliards de dollars de capitalisation boursière.

Néanmoins, nombre d'analystes pensent que le groupe de luxe tricolore a du potentiel. La croissance du groupe, de 17% sur un an au premier trimestre, devrait encore bénéficier d'une accélération de la reprise de la Chine à compter du deuxième trimestre. "La situation pour le deuxième trimestre semble prometteuse, tous les indicateurs avancés concernant la clientèle chinoise étant au vert", souligne ainsi Stifel qui a relevé son objectif de cours à 975 euros, contre 895 euros précédemment.

"Nous pensons que LVMH est trop bon marché compte tenu de l'attrait du secteur des produits de luxe, de son solide portefeuille de marques et de son exécution de premier ordre. Cela crée un cycle vertueux de surperformance dans le secteur du luxe ainsi que par rapport à d'autres sociétés spécialisées dans les biens de consommation de qualité supérieure", juge de son côté Bank of America qui a, elle, une cible à 1.000 euros pour la société. Ce qui accorde encore un potentiel de 12% à l'action…

Julien Marion - ©2023 BFM Bourse