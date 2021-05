Lvmh : L'ascension ininterrompue de LVMH amène sa capitalisation à 400 milliards de dollars

(BFM Bourse) - Toujours un peu moins qu'un Tesla -et sans parler d'Apple, qui pèse plus de 5 fois plus que le géant français en Bourse- mais plus que tout autre entreprise européenne : la capitalisation de LVMH continue de flamber pour dépasser pour la première fois le seuil de 400 milliards de dollars.

En hausse de 1,72% à 651,60 euros l'action, la capitalisation du propriétaire de Louis Vuitton s'établit jeudi après-midi à 328,9 milliards d'euros. Soit au taux actuel d'un peu moins de 1,22 dollar contre euro, 401,2 milliards de dollars. Jamais le groupe de Bernard Arnault, ni aucune entreprise française (en 2020, LVMH avait effacé un record remontant à France Télécom), n'avait autant pesé en Bourse.

Actuellement 18e du classement des 20 premières capitalisations mondiales, LVMH est tout proche de dépasser Walmart, à 402 milliards de dollars.

Le prochain jalon symbolique pourrait être celui des 400 milliards d'euros (près de 497 milliards de dollars). Rappelons que la capitalisation du propriétaire du cognac Hennessy et du champagne Veuve-Clicquot avait successivement franchi les seuils de 100 milliards d'euros en mars 2017, 200 milliards en novembre 2019 et 300 milliards d'euros le mois dernier. De quoi faire de son principal actionnaire, Bernard Arnault, l'individu détenant le plus gros patrimoine boursier de la planète.

