Lvmh : Le groupe LVMH pèse désormais 300 milliards d'euros en Bourse

(BFM Bourse) - Rien n'arrête le n°1 mondial du luxe. Devenu la première capitalisation française en mai 2017 puis la première capitalisation européenne en févier dernier, LVMH franchit la barre symbolique des 300 milliards de valorisation boursière. Une première pour un groupe tricolore.

Après avoir atteint le seuil des 100 milliards d'euros de capitalisation boursière le 13 mars 2017, puis celui des 200 milliards en novembre 2019, LVMH garde le rythme et franchit ce mardi 13 avril le cap des 300 milliards d'euros de valorisation. L'action progresse ainsi de près de 1% peu avant midi. Avec cette trajectoire de croissance impressionnante, le n°1 mondial du luxe tient à la dragée haute aux plus grands groupes cotés de la planète, seuls les GAFAM pouvant se targuer d'avoir triplé leur valorisation au cours des 4 dernières années - Tesla étant hors-catégorie.

À 300 milliards d'euros, soit 356 milliards de dollars, LVMH reste au 20e rang des plus grandes capitalisations mondiales, dans un classement toujours dominé par Apple (2.200 milliards), alors que Microsoft (1.930 milliards) a récemment ravi au géant pétrolier Saudi Aramco (1.910 milliards) la deuxième place du podium.

Un retour en grâce spectaculaire sur un an

La performance du groupe dirigé par Bernard Arnault (dont la fortune -virtuelle- atteint également un record à plus de 170 milliards selon Forbes, qui le classe au 3e rang des personnes les plus riches du mondes) est d'autant plus spectaculaire que la valorisation du groupe avait chuté sous les 150 milliards d'euros au plus fort de la crise sanitaire en mars 2020.

Depuis, le géant du luxe a profité comme l'ensemble des marchés mondiaux de l'activisme des banques centrales, des plans de relance gouvernementaux, puis des espoirs nés des premiers vaccins à compter de début novembre, pour retrouver dans un premier temps son niveau pré-Covid, puis le dépasser - à l'instar du CAC qui a atteint la semaine passée un sommet depuis l'an 2000.

Nette reprise de l'activité

En bon premier de la classe, LVMH s'apprête à publier un point d'activité pour le compte de son premier trimestre ce mardi après Bourse. Outre la perspective globale d'une vive reprise économique en 2021 grâce à la montée en cadence des campagnes de vaccination, la récente poussée de fièvre du titre est donc probablement aussi liée à de la spéculation sur les résultats. Le groupe profite par ailleurs de plusieurs nets relèvements d'objectifs de la part des courtiers au cours des derniers jours, Invest Securities ayant notamment relevé sa cible de 538 à 634 euros jeudi dernier. À cette occasion, l'analyste du bureau d'études avait par ailleurs relevé sa prévision de croissance organique à +25% sur les trois premiers mois de l'année, contre +18% auparavant. "'Le côté fulgurant d'une accélération de la croissance nous laisse penser que le potentiel de révisions n'est pas épuisé, y compris par rapport à nos nouvelles prévisions (+1 milliard d'euros en EBIT annuel)", ajoutait-il. Quelques jours auparavant, UBS rehaussait sa cible de 623 à 640 euros, tablant sur "un premier trimestre fort pour donner le ton au reste du secteur".

Alors que les indicateurs d'activité témoignent d'une nette reprise de l'activité à travers le monde au premier trimestre, notamment en Chine -dont la croissance exceptionnelle porte le compartiment du luxe depuis plusieurs années- et aux Etats-Unis, les résultats dévoilés ce mardi par LVMH profiteront d'un effet de base très favorable, les revenus du groupe ayant chuté de 17% en organique sur les trois premiers mois de l'année précédente.

Quentin Soubranne - ©2021 BFM Bourse