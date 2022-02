LUCIBEL : Nouvelle flambée en perspective

(BFM Bourse) - Nouvelle flambée en perspective à anticiper sur l'action LUCIBEL, dans le cadre d'une opération spéculative de court terme.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Le 17 janvier, avec une extension précoce et ample le 21*, l'action a été l'objet d'achats agressifs, dans des volumes en explosion. La consolidation consécutive, par sa forme et son positionnement au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours (en bleu foncé), témoigne de la mobilisation du camp acheteur, alors qu'un point d'entrée graphique intéressant se dégage.

* Sur cette seule séance l'action du spécialiste des produits et solutions d'éclairage de nouvelle génération issus de la technologie LED a bondi de plus de 40%. Plus d'1 370 000 pièces ont changé de main.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnés, notre avis est haussier sur l'action LUCIBEL à court terme.

Les investisseurs actifs prendront position à l'achat sur le titre LUCIBEL au cours de 1.465 € avec un objectif à 2.490 € en ligne de mire. Ils protégeront leur capital en plaçant un stop à 1.290 €.

Le conseil LUCIBEL Positif 1.465 € Objectif : 2.490 € Potentiel : +69.97 % Stop : 1.290 € Résistance(s) : 1.860 / 2.500 / 3.000 Support(s) : 1.270 / 1.070 / 0.710

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime