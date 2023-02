Loreal : UBS réitère son conseil à l'achat

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - UBS réitère son conseil à l'achat sur la valeur avec un objectif de cours inchangé de 404 E après l'annonce des résultats 2022.



L'analyste salue la hausse au quatrième trimestre 2022 sans signe de faiblesse.



' Les résultats rassurants du quatrième trimestre démontrent la résistance et la surperformance de L'Oréal ; l'EBIT et le BPA de l'exercice 22 sont en ligne, ce qui suggère des changements minimums du consensus ' indique UBS.



L'Oréal a souligné la forte amélioration de sa marge d'exploitation, à 19,5 % (+ 40 pb), avec un résultat d'exploitation de 7 457 ME sur 2022. Le BPA net est ressorti à 11.26 euros, en hausse de 27.6%.



Rappelons aussi que le chiffre d'affaires s'est inscrit à 38.26 milliards d'euros au titre de 2022, en hausse de 10.9% à données comparables par rapport à l'exercice précédent.



