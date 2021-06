Loreal : L'Oréal franchit à son tour les 200 milliards d'euros de capitalisation boursière

(BFM Bourse) - Le luxe se porte comme un charme et les fleurons du secteur (LVMH, Kering et Hermès) évoluent à leur pic historique sur le marché parisien. Dans leur sillage, l'Oréal est le troisième groupe français à franchir le seuil des 200 milliards d'euros de valorisation, après LVMH et France Télécom en 2000.

La mainmise des "KOHL" (Kering, l'Oréal, Hermès et LVMH) sur le marché tricolore s'accentue en cette première moitié d'année 2021. Portés par la résilience de la demande chinoise et les perspectives de vive reprise de l'économie mondiale, les fleurons tricolores du luxe ont traversé la crise sans encombre ou presque, affichant tous des valorisations boursières supérieures aujourd'hui à celles d'avant-crise.

Alors que le CAC vient d'atteindre les 6500 points pour la première fois depuis septembre 2000, portant son rebond à 79,3% depuis le creux du 18 mars 2020, le baromètre du marché parisien doit clairement sa bonne santé au compartiment du luxe, les quatre mastodontes du secteur évoluant ce mardi à leur sommet historique. Si LVMH (+1%) conforte son rang de première capitalisation boursière européenne (18e mondiale), Hermès (+0,6%) est désormais bien installé au sein du podium des plus grosses valorisations tricolores (à 122 milliards d'euros, loin devant Sanofi, quatrième avec 109 milliards). Dernier géant du secteur à ne pas être "centi-milliardaire", Kering (ex-PPR) pourrait atteindre ce seuil symbolique prochainement, sa valorisation, en hausse de 26,2% depuis le 1er janvier, s'élevant actuellement à 93,6 milliards d'euros.

Françoise Bettencourt dans le top 10 des fortunes mondiales

L'Oréal a pour sa part franchi pour la première fois de son histoire le seuil des 200 milliards d'euros de valorisation le 20 mai dernier à la faveur d'un gain de 2,5%. Sa nouvelle avance de 0,8% ce mardi vers 15h40 porte sa progression à 19,6% depuis le début de l'année, et sa valorisation à 208 milliards d'euros. Cela en fait actuellement la 32e capitalisation mondiale selon le site spécialisé CompaniesMarketCap. Le n°1 mondial des cosmétiques, dirigé par Nicolas Hieronimus depuis le 1er mai dernier, a ainsi gagné huit places par rapport au 31 décembre dernier.

Cette jolie performance boursière a par ailleurs propulsé Françoise Bettencourt-Meyers dans le top 10 des plus grandes fortunes mondiales selon le classement établi par Forbes. Avec 89,5 milliards de dollars (la famille détient toujours en propre un tiers du capital de l'Oréal), l'héritière de l'empire léguée par sa mère Liliane, fille unique du fondateur du groupe Eugène Schueller, grimpe en effet au dixième rang du palmarès. Le patrimoine de Madame Bettencourt-Meyers se classe entre celui du fondateur de Google Sergey Brin (99 milliards) et celui de Zara, Amancio Ortega (88 milliards).

Pour rappel, Forbes estime également que Bernard Arnault est devenu l'homme le plus riche du monde dans le courant de la semaine passée, avec une fortune avoisinant les 195 milliards de dollars.

Les KOHL pèsent désormais 35% du CAC

