Lisi : Profitant d'une réorganisation de son actionnariat, Lisi compte racheter 14% de ses actions

(BFM Bourse) - Le fabricant de solutions d’assemblage et de composants profite d'une opération de réorganisation de son holding de contrôle pour offrir à ses actionnaires qui le souhaitent, une porte de sortie à 27 euros par action.

Lisi donne un petit coup de pouce à son cours de Bourse qui a perdu plus de 30% sur l'année 2022. Le groupe spécialisé dans les composants et solutions d'assemblage entend lancer une Offre publique de rachat d'actions (OPRA) au prix de 27 euros par action.

Le prix annoncé tient compte d'un prochain versement d'un dividende de 0,15 euro et extériorise une prime de 24% sur le dernier cours de clôture du 22 février, de 21,90 euros. A la Bourse de Paris, Lisi prend la tête du marché parisien. Ce projet d'offre publique de rachat d'actions entraîne un rebond du titre de 12,8% à 24,70 euros, vers 13h05.

Lisi propose ainsi de racheter un nombre maximum de 7 576 004 actions, représentant 14% de son capital. Comme elle propose de racheter plus de 10%, la société est contrainte par la réglementation boursière de lancer une OPRA. Si les titres présentés représentent plus que ce niveau, il n'en acquiert qu'une partie (chaque ordre de vente est réduit à proportion du montant demandé par l'acquéreur).

Une réorganisation de la holding de tête

L'opération pilotée par Lisi s'inscrit dans une réorganisation du capital qui vise à simplifier la structure du capital de la Compagnie Industrielle de Delle (CID), qui est l'actionnaire de contrôle de Lisi.

Les familles Kohler et Viellard, qui sont les familles fondatrices et de contrôle CID, sont associées à la famille Peugeot au sein de cette holding depuis plus de 40 ans. Peugeot Invest, qui est actionnaire à hauteur de 5,1% du capital de LISI et de 25,4% du capital de la Compagnie Industrielle de Delle (CID), s'est engagée à apporter ses actions Lisi à l'OPRA.

A l'issue de l'OPRA et d'une réduction de capital concernant CID, Peugeot Invest pourrait ne plus détenir d'actions CID et deviendrait le deuxième actionnaire de Lisi, avec jusqu'à 16% du capital.

Une porte de sortie pour des actionnaires mécontents

L'offre sera lancée entre la mi-mai et la fin juin, selon le calendrier indicatif fourni par Lisi. L'offre d'un montant de 205 millions d'euros, sera financée par la trésorerie disponible ainsi que par tirage de 200 millions d’euros sur un emprunt bancaire additionnel.

L'opération offrira aux actionnaires mécontents du comportement du titre, la possibilité d'alléger leur position en empochant des liquidités immédiates, sans aucune obligation d’y apporter ses titres. Et pour les actionnaires ne participants pas à l'opération, l'OPRA entraîne une relution automatique. Dans le cas de Lisi, elle aura un effet relutif d’environ 9% sur le bénéfice par action estimé pour 2024, dans l'hypothèse où toutes les actions visées seraient apportées à l'OPRA.

L’OPRA peut également être une première étape vers la sortie de Bourse avec pour objectif de racheter le flottant sans que les actionnaires aux commandes de la société n’apportent à l'offre. Ce fut d'ailleurs le cas pour Iliad fin 2019: alors que le cours traînait fin 2019 sous les 100 euros (95,06 euros précisément à la veille de l'annonce), le groupe de télécoms de Xavier Niel avait alors offert de racheter 20% de son propre capital via une OPRA nettement au-dessus du cours d'alors, soit 120 euros par action. Cette opération a été suivie deux ans après par l'OPA et le retrait de la cote.

Sabrina Sadgui - ©2023 BFM Bourse