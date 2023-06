Lhyfe : Projet d'usine d'hydrogène vert à Duisbourg

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Lhyfe a annoncé lundi le lancement d'un projet d'usine de production d'hydrogène vert dans le port allemand de Duisbourg, le plus grand port intérieur du monde, avec un démarrage envisagé à la mi-2025.



Après plusieurs mois de collaboration, cette étude de faisabilité vise à préparer la construction d'une usine dont la production qui serait utilisée par les principaux acteurs du port.



La régie des transport de Duisbourg (DVV) prévoit notamment d'utiliser cette source d'énergie durable pour ses bus à hydrogène, l'entreprise publique de nettoyage WBD pour ses véhicules de ramassage des ordures ménagères et l'opérateur duisport pour sa logistique interne et le fonctionnement du terminal portuaire.



L'unité de production d'hydrogène, d'une capacité maximale de 20 MW et dont la construction est envisagée sur un terrain foncier situé au coeur du port, pourrait être mise en service à horizon mi-2025.



Pour garantir la production d'un hydrogène vert, l'unité de production par électrolyse serait alimentée exclusivement par des énergies renouvelables.



Si le projet devait être mis en oeuvre, ce serait jusqu'à huit tonnes d'hydrogène vert pourraient être produites quotidiennement et mises à la disposition des partenaires selon leurs besoins.



