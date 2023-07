Les agences de papa : Un test sur un programme de 294 maisons

(CercleFinance.com) - La société annonce le lancement d'un test pilote sur un programme de 294 maisons et les négociations avancées avec un groupe dubaïote en vue d'un partenariat exclusif.



La société Versity entre en négociation avec le groupe ON Off Real Estate LLC en vue d'un partenariat exclusif sur le territoire de Dubaï.



Ce projet, situé à Jumeirah Golf Estate et développé par un des plus grands promoteurs de la région, compte parmi les plus luxueux master plan de Dubaï.



Le groupe établi depuis 2016 à Dubaï, propose un portefeuille complet de services immobiliers et d'investissement, y compris la vente et la location de propriétés commerciales et résidentielles.



Le groupe dispose d'infrastructures complémentaires combinant d'importants centres d'appel et des services de logistique dédiés à l'immobilier et au financement.



