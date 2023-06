Les agences de papa : Perte 2022 réduite, le C.A. a doublé

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Les Agences de Papa, un réseau immobilier digital indépendant, a annoncé jeudi avoir réduit ses pertes en 2022 grâce à un doublement de son chiffre d'affaires sur l'exercice.



La société niçoise a fait état ce matin d'une perte de 9,5 millions d'euros au titre de l'année écoulée, contre un manque à gagner de 13 millions d'euros à l'issue de l'exercice 2021.



Son chiffre d'affaires a plus que doublé, atteignant 625.000 euros, contre 301.000 euros un an plus tôt.



En tenant compte des honoraires de gestion ('management fees'), le chiffre d'affaires atteint 3,1 millions d'euros.



Le groupe a également annoncé avoir sécurisé son besoin en fonds de roulement à un horizon de 12 mois par le biais de financements en fonds propres et en obligations convertibles.



La société explique avoir levé quatre millions d'euros par la voie d'une émission d'obligations convertibles intégralement souscrite par Capital Système Investissements, l'un de ses investisseurs historiques.



Une augmentation de capital d'un montant de 8,4 millions d'euros va par ailleurs lui permettre de renforcer ses capitaux propres, sur la base d'un prix de souscription unitaire de 0,25 euro, représentant une décote de 50% par rapport au dernier cours coté.



L'entreprise a également annoncé avoir émis 26,6 millions de bons de souscription d'actions, dont l'exercice entraînerait une augmentation de capital d'une valeur totale de 6,7 millions d'euros.



Suite à la finalisation de toutes ces opérations, la participation d'un actionnaire détenant actuellement 1% du capital se trouverait ramenée à 0,45%, sur une base non-diluée.



