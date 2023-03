Les agences de papa : Émission de bons d'émission d'actions

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - La société les Agences de Papa annonce l'émission de 5 millions de bons d'émission d'actions pour un montant maximum de fonds levés de 10 millions d'euros en cas de tirage de la société.



Cette opération s'inscrit dans le cadre de son projet de transfert de cotation sur Euronext Growth Paris qui pourrait avoir lieu prochainement, sous réserve de l'accord d'Euronext Paris SA.



L'exercice des bons et la souscription des actions nouvelles de la Société en résultant sera à la seule initiative de la Société et à un prix de souscription de 2 euros par actions (sauf cas d'ajustement).



L'émission et la souscription de ces bons d'émission d'actions est donc conditionnée au transfert effectif de la cotation des titres de la société sur Euronext Growth Paris, sous réserve de l'accord d'Euronext Paris.



L'émission porte sur 5 millions de bons d'émission d'actions donnant le droit de souscrire chacun à 1 action nouvelle de la société à un prix fixe de 2 euros. Le ratio de conversion n'est donc pas lié au cours de bourse et ne pourra être ajusté qu'en cas d'émission ultérieure d'actions par la société à un prix inférieur à 2 euros.



