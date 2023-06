Les agences de papa : Change sa dénomination commerciale

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Les Agences de Papa annonce aujourd'hui le changement de sa dénomination commerciale pour mieux refléter la nouvelle proposition de valeur de la société : Les Agences de Papa devient Versity®.



Les Agences de Papa, dorénavant Versity®, est présent sur le marché de l'immobilier depuis plusieurs années et a connu un fort développement grâce à son approche innovante et digitale.



Le projet Versity® s'inscrit dans cette démarche et a été officiellement présenté au marché lors du salon Consumer Electronic Show (CES) en janvier dernier à Las Vegas.



'Versity® est une solution technologique permettant d'offrir une nouvelle expérience immobilière immersive des biens immobiliers et de leur environnement' indique la direction.



' Versity c'est le premier pas du Web3 appliqué à l'immobilier. Ce changement de nom est une étape importante pour nous car il traduit notre vision de l'avenir et notre volonté d'offrir à nos clients une expérience immobilière immersive et interactive unique. Nous sommes convaincus que Versity répondra aux attentes des particuliers et aux besoins des professionnels de l'immobilier. ' a déclaré Frédéric Ibanez, PDG de Versity®.



A l'occasion de la prochaine assemblée générale qui se tiendra le 30 juin 2023, il sera proposé aux actionnaires des Agences de Papa de modifier la dénomination sociale de la société en Versity.



