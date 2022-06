Les agences de papa : La société Les Agences de Papa reporte la publication de son rapport financier 2021

(CercleFinance.com) - La société Les Agences de Papa annonce avoir décidé de reporter la publication de son Rapport Financier Annuel 2021 afin de donner une image plus à jour de la situation de l'entreprise compte tenu du lancement d'une ICO destinée à financer son projet d'écosystème virtuel de l'immobilier.



Initialement prévu en mai, l'ICO aura finalement lieu la semaine du 20 juin 2022. Elle se déroulera en plusieurs rounds pour se clôturer au plus tard le 10 juillet 2022, permettant ainsi la reprise de cotation des titres.



Pour rappel, ce projet a pour but de créer le 1er écosystème de l'immobilier dans le Metaverse et s'appuiera sur une plateforme web 3.0.



Les modalités et les résultats de cette opération non dilutive pour les actionnaires feront l'objet de communiqués dédiés, précise Les Agences de Papa.





