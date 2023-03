Lebon : Un RNPG quintuplé en 2022

(CercleFinance.com) - La Compagnie Lebon fait part d'un résultat net part du groupe (RNPG) multiplié par cinq à 12,5 millions d'euros pour 2022, soit 10,95 euros par action, augmentation 'traduisant les bons résultats de l'hôtellerie et les revalorisations dans le secteur financier'.



L'actif net réévalué (ANR) ressort à 235,4 millions d'euros en fin d'exercice 2022, en hausse de 8,3% par rapport au 31 décembre 2021, soit un ANR par action de 200,70 euros, contre 185,39 euros un an auparavant.



Compte tenu de l'amélioration des comptes sur 2022, le conseil d'administration de la Compagnie Lebon proposera à l'assemblée générale de voter le versement d'un dividende de 3,50 euros par action, en hausse de 40%.



