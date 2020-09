Lebon : Nouveau président du conseil d'administration

(CercleFinance.com) - Le groupe Lebon annonce ce soir que la présidence de son conseil d'administration sera assurée par Pascal Paluel-Marmont.



'Il remplacera Bertrand Leclercq, président depuis 2017, que le Conseil d'administration et la famille actionnaire majoritaire ont vivement remercié pour sa riche contribution à la vie et aux succès de la société. Bertrand Leclercq continuera d'oeuvrer auprès du Conseil en tant que censeur, après avoir aidé la famille actionnaire majoritaire dans sa transition générationnelle', précise le groupe.



Pascal Paluel-Marmont a présidé France Participations et CETIG, holdings familiales de contrôle de la Compagnie Lebon, de 2017 à 2020.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur LEBON en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok